СЕГОДНЯ 15:01 2019-12-31T15:03:36+03:00

Погода в Новом году: в Липецке до +1 градуса, небольшой снег и гололед Фото: Юлия КЛЮЕВА

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В среду, 1 января, в Липецкой области ожидается облачная погода. По данным Росгидрометцентра, временами небольшой снег. В темное время суток на дорогах гололедица. Ветер западный 9-14 м/с.

Температура воздуха ночью и днем составит от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла. Ветер сменит свое направление и станет северным. Атмосферное давление ночью будет падать, а днем расти и составит 736 мм рт.ст.

В четверг, 2 января, в Липецке станет холоднее. Ночью столбик термометра опустится до -8 градусов. Днем около 1 градуса ниже ноля. К вечеру небольшой снег. Ветер юго-западный 10-13 м/с. Атмосферное давление составит 749 мм рт.ст.

ИСТОЧНИК KP.RU