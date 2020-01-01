В новогоднюю ночь в Липецке и области случилось 6 пожаров

1 Янв. 2020 2020-01-01T15:10:49+03:00

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Липчане встретили новый 2020 год. Особых происшествий в праздничную ночь, с 31 декабря на 1 января, не зафиксировали. Но и спокойной ее назвать нельзя. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, за сутки в Липецкой области случилось 6 пожаров. Все они были потушены. Не обошлось и без ДТП. Спасатели 4 раза выезжали к местам аварий - ликвидировали последствия происшествий.

Кстати, на федеральных автотрассах ДТП не зарегистрировано. На водных объектах региона также спокойно. Липецким рыбакам напоминают о правилах безопасности на водоемах. Аварийных отключений электроэнергии более, чем на 1 час не зарегистрировано.

Напомним, в случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112". Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно как с мобильных, так и со стационарных телефонов.

ИСТОЧНИК KP.RU