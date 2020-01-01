В ночь на четверг температура в Липецке опустится до -8 градусов

1 Янв. 2020 2020-01-01T15:16:19+03:00

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В четверг, 2 января, в Липецкой области ожидается облачная с прояснениями погода. По данным Росгидрометцентра, ночью без существенных осадков. Столбик термометра опустится до 9 градусов ниже ноля.

Днем в регионе мокрый снег. Местами гололед. Температура воздуха составит от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла. Ветер западной четверти 7-12 м/с. Атмосферное давление ночью будет расти, а днем падать и составит 735 мм рт.ст.

В пятницу, 3 января, в Липецке вновь потеплеет. В темное время суток около 0 градусов. Днем до 1 градуса тепла. Осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер юго-западный 6-8 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 752 мм рт.ст.

ИСТОЧНИК KP.RU