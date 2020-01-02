В новогоднюю ночь под Липецком подросток надышался газом и умер

2 Янв. 2020 2020-01-02T13:33:22+03:00

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Трагедия произошла в ночь на 1 января в Липецкой области. В праздник скончался несовершеннолетний. По данным следствия, в частном доме в селе Волотово Лебедянского района молодежь отмечала Новый 2020-й год. Один из парней - 17-летний подросток, потерял сознание и умер. По предварительной версии, он вдыхал газ из баллончика. Следователи обнаружили емкость при осмотре места происшествия, рядом с телом. Баллончик с газом был предназначен для портативных горелок.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, по факту смерти несовершеннолетнего проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, опрашиваются свидетели и очевидцы. Точная причина смерти станет известна после проведения судебно-медицинской экспертизы.

ИСТОЧНИК KP.RU