2 Янв. 2020 2020-01-02T15:33:59+03:00

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Этой ночью, 2 января, в Липецке произошел пожар. В районе ЛТЗ сгорел автомобиль. Сообщение о происшествии поступило на пульт спасателей в 1.58. В микрорайон "Тракторостроителей" к дому №4 по улице направили 1 пожарно-спасательное отделение.

В Липецке на ЛТЗ сгорела машина.

Когда пожарные прибыли на место, "Лада Приора" уже полыхала. Спасатели ликвидировали пламя, но огонь успел уничтожить сгораемые узлы и агрегаты, салон машины, а также передние колеса. Причину пожара выясняют специалисты.

Напомним, что в случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112". Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно со всех телефонов. Также спасатели просят липчан соблюдать правила пожарной безопасности, осторожно обращаться с огнем, пиротехническими изделиями.

Ночью в Липецке на ЛТЗ сгорела "Лада Приора"Фото: Юлия КЛЮЕВА

Ночью в Липецке на ЛТЗ сгорела "Лада Приора"Фото: Юлия КЛЮЕВА

ИСТОЧНИК KP.RU