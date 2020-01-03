В Липецке автомобиль пролетел через клумбу на площади Победы и врезался в бордюр
В эту пятницу, 3 января, в Липецке случилось несколько ДТП. Ночью на площади Победы на огромной скорости пронеслась легковушка. Автомобиль, выехав с улицы Советская, проехал по клумбе у кольца, пересек проезжую часть и врезался в бордюр. К машине бросились автоинспекторы, которые дежурили рядом. Все это попало в объектив уличной камеры видеонаблюдения.
В Липецке автомобиль пролетел через клумбу на площади Победы и врезался в бордюр.
Еще одна авария произошла утром на улице Бардина. Там, по словам очевидцев, водитель "ВАЗа" протаранил две стоявшие иномарки - "Опель" и "Акура", а после вышел из салона и скрылся. Все три машины получили серьезные повреждения. Причины ДТП выясняют сотрудники ГИБДД.
Напомним, в случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112".
В Липецке водитель "ВАЗа" протаранил 2 иномарки.
ИСТОЧНИК KP.RU