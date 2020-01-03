3 Янв. 2020 2020-01-03T18:20:23+03:00

В Липецке автомобиль пролетел через клумбу на площади Победы и врезался в бордюр Фото: принтскрин видео.

Изменить размер текста: A A

В эту пятницу, 3 января, в Липецке случилось несколько ДТП. Ночью на площади Победы на огромной скорости пронеслась легковушка. Автомобиль, выехав с улицы Советская, проехал по клумбе у кольца, пересек проезжую часть и врезался в бордюр. К машине бросились автоинспекторы, которые дежурили рядом. Все это попало в объектив уличной камеры видеонаблюдения.

В Липецке автомобиль пролетел через клумбу на площади Победы и врезался в бордюр.

Еще одна авария произошла утром на улице Бардина. Там, по словам очевидцев, водитель "ВАЗа" протаранил две стоявшие иномарки - "Опель" и "Акура", а после вышел из салона и скрылся. Все три машины получили серьезные повреждения. Причины ДТП выясняют сотрудники ГИБДД.

Напомним, в случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112".

В Липецке водитель "ВАЗа" протаранил 2 иномарки.

ИСТОЧНИК KP.RU