4 Янв. 2020 2020-01-04T12:46:43+03:00

Липчанка украла из ресторана 130000 рублей и пыталась смыть их в унитаз Фото: Юлия КЛЮЕВА

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Жительницу Липецкой области обвиняют в совершении кражи. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, в ноябре 2019 года 27-летняя девушка проходила стажировку в одном из ресторанов Липецка. У нее был доступ к металлическому ящику, где хранились деньги. Эти средства предназначались для выплаты зарплаты работникам.

В один из дней она решила похитить деньги. Взяв из ящика 130 тыс. рублей, она спрятала их под одежду. Руководство ресторана, обнаружив пропажу, вызвало полицию. На место прибыли правоохранители вместе со служебной собакой.

Испугавшись, что похищенные деньги обнаружат, девушка решила от них избавиться. Она пошла в служебный туалет и попыталась смыть 130 тыс. в унитаз. Однако, скрыться от правосудия злоумышленнице не удалось.

Было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.158 УК РФ "Кража". Согласно статье, максимум, что грозит липчанке, это до 2 лет лишения свободы. Уголовное дело уже направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU