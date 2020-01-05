В Липецке похолодает и усилится ветер

5 Янв. 2020 2020-01-05T17:30:28+03:00

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 6 января, температура воздуха в Липецке снизится. Ночью синоптики обещают до 7 градусов мороза, днем – от 0 до -5°С. Осадков не ожидается, но при этом усилится северный ветер, днем скорость ветра до 10 м/с. Атмосферное давление поднимется до 471 мм ртутного столба.

Из-за перепада температур дороги могут покрыться коркой льда. МЧС предупреждает водителей и пешеходов о гололеде и просит быть осторожней при передвижении.

Особо крепких морозов до конца недели не обещают. В четверг, 9 января, начнет идти снег, который к выходным существенно усилится и столбик термометра снова поднимется выше нуля. А на следующей неделе обещают плюсовую температуру и дождь со снегом.

ИСТОЧНИК KP.RU