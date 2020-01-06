За первые 5 дней нового года в Липецкой области поймали 88 пьяных водителей

6 Янв. 2020 2020-01-06T17:38:11+03:00

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В новогодние каникулы в Липецкой области активизировались самые опасные участники дорожного движения – пьяные водители. Только за первые пять дней нового года усилено дежурившие на дорогах автоинспекторы остановили 88 нетрезвых людей за рулем.

Несмотря на контроль, к несчастью не обошлось и без пьяных ДТП с пострадавшими. Как сообщает пресс-службе УМВД по Липецкой области, аварии спровоцировали три нетрезвых водителя. По каждому происшествию сейчас проходят проверки.

ГИБДД напоминает, что даже небольшая доза алкоголя влияет на восприятие и реакцию человека, что порой становится причиной смертельных ДТП. Автоинспекторы просят неукоснительно соблюдать ПДД и не подвергать опасности свою жизнь и жизни других.

ИСТОЧНИК KP.RU