2020-01-06T17:38:11+03:00
Общество

За первые 5 дней нового года в Липецкой области поймали 88 пьяных водителей

Трое из нетрезвых водителей устроили ДТП с пострадавшими
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
В новогодние праздники ловят пьяных водителейВ новогодние праздники ловят пьяных водителейФото: Лия МУРАДЬЯН
Изменить размер текста:

В новогодние каникулы в Липецкой области активизировались самые опасные участники дорожного движения – пьяные водители. Только за первые пять дней нового года усилено дежурившие на дорогах автоинспекторы остановили 88 нетрезвых людей за рулем.

Несмотря на контроль, к несчастью не обошлось и без пьяных ДТП с пострадавшими. Как сообщает пресс-службе УМВД по Липецкой области, аварии спровоцировали три нетрезвых водителя. По каждому происшествию сейчас проходят проверки.

ГИБДД напоминает, что даже небольшая доза алкоголя влияет на восприятие и реакцию человека, что порой становится причиной смертельных ДТП. Автоинспекторы просят неукоснительно соблюдать ПДД и не подвергать опасности свою жизнь и жизни других.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Перед Рождеством МЧС проверило пожарную безопасность в храмах Липецка
Липецк борется за звание самого узнаваемого и символичного города России
За первые 5 дней нового года в Липецкой области поймали 88 пьяных водителей
В Липецке похолодает и усилится ветер
Деда Мороза, оленя и гирлянду украли в новогоднюю ночь под Липецком
Полиция проверяет смертельную аварию с тремя пострадавшими
Липчанка украла из ресторана 130000 рублей и пыталась смыть их в унитаз
Смертельная авария под Липецком попала на видео
В Липецке автомобиль пролетел через клумбу на площади Победы и врезался в бордюр
Сириец, который ведет лошадь к Путину, встретил Новый год под Липецком
В Новый год в Грязях устроили кровавую драку, а под Липецком нашли побитого мужчину
Ночью в Липецке на ЛТЗ сгорела "Лада Приора"
В новогоднюю ночь под Липецком подросток надышался газом и умер
В ночь на четверг температура в Липецке опустится до -8 градусов
В новогоднюю ночь в Липецке и области случилось 6 пожаров