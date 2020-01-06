За первые 5 дней нового года в Липецкой области поймали 88 пьяных водителей
В новогодние каникулы в Липецкой области активизировались самые опасные участники дорожного движения – пьяные водители. Только за первые пять дней нового года усилено дежурившие на дорогах автоинспекторы остановили 88 нетрезвых людей за рулем.
Несмотря на контроль, к несчастью не обошлось и без пьяных ДТП с пострадавшими. Как сообщает пресс-службе УМВД по Липецкой области, аварии спровоцировали три нетрезвых водителя. По каждому происшествию сейчас проходят проверки.
ГИБДД напоминает, что даже небольшая доза алкоголя влияет на восприятие и реакцию человека, что порой становится причиной смертельных ДТП. Автоинспекторы просят неукоснительно соблюдать ПДД и не подвергать опасности свою жизнь и жизни других.
ИСТОЧНИК KP.RU