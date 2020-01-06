Липецк борется за звание самого узнаваемого и символичного города России
Липецк участвует во всероссийском проекте на звание самого узнаваемого, привлекательного и символичного города страны. Конкурс проходит каждый год с 2012 года, города выбирают путем интернет-голосования. Как поясняют организаторы, цель проекта – становление и укрепление национальных ценностей, возрождение интереса к истории русских городов.
В 2019 году первое место в народном голосовании заняли Чебоксары, на втором месте был Нальчик, а третью строчку занял Курск, набрав 164051 голосов. Липецк тогда набрал 1487 голосов и занял только 69 место из 83.
В 2020 году в конкурсе также участвуют 83 административных центра всех регионов России. На начальном этапе голосования лидируют Смоленск, Нальчик и Севастополь. В первой пятерке также соседние Курск и Тамбов. Липецк пока находится на 23 строчке, с двойным отрывом от Воронежа.
Итоги голосования подведут 30 декабря 2020 года в 15.00 по московскому времени.
ИСТОЧНИК KP.RU