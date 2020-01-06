2020-01-06T18:38:01+03:00
Общество

Перед Рождеством МЧС проверило пожарную безопасность в храмах Липецка

Пожарные будут дежурить у церквей в период богослужений
Лия МУРАДЬЯН
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Накануне одного из главных христианских праздников, Рождества Христова, в Липецкой области сотрудники МЧС проверили храмы региона. Как обстоят дела с пожарной безопасностью в храмах и церквях Липецкой области выяснили накануне праздника инспекторы УНД.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, в ходе надзорно-профилактических мероприятий особое внимание уделяли путям эвакуации. Также проверяли исправность отопительных печей в храмах, состояние систем оповещения и наличие огнетушителей. В ходе рейдов с персонал еще раз проконсультировали, напомнили об ответственности и провели тренировки.

В период Рождественских богослужений у церквей и храмов будут дежурить сотрудники пожарных подразделений области, инспекторы пожарного надзора, а также спасатели и добровольцы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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