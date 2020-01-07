2020-01-07T17:03:48+03:00
Общество

Владелец бара в Липецке заплатит 40 000 рублей за бутылку пива не вынос

За праздники в городе проверили 15 баров и закрыли одну незаконную ярмарку
Лия МУРАДЬЯН
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За первую праздничную неделю нового года в Липецке сотрудники областного управления потребительского рынка и ценовой политики проверили 15 торговых точек и общепитов по продаже алкоголя.

Нарушение нашли в одной из закусочных по проспекту 60 лет СССР. Как сообщает пресс-служба управления, в общепите продавали алкоголь без вскрытия тары – на вынос. Что является совершенно другой формой реализации, на которую разрешения у закусочной не было. За нарушение правил продажи алкоголя предпринимателя оштрафовали по административной статье. В итоге одна проданная бутылка пива обошлась ему в 40 000 рублей.

Кроме этого 6 января проверяющие нашли незаконную ярмарку текстильной продукции из Иваново. Ярмарку проводили в гипермаркете без согласования с администрацией. За что организатору грозит от 10 до 15 000 рублей штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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