2020-01-07T17:46:35+03:00
Общество

В Липецке пропал пожилой мужчина, который может нуждаться в помощи

82-летний дедушка вышел из дома 5 января
Лия МУРАДЬЯН
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Пропал пенсионерПропал пенсионерФото: Поиск пропавших детей Липецк
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В Липецке родственники, волонтеры и полицию ищут пропавшего без вести пожилого человека. Как сообщает липецкий «Поиск пропавших детей», 82-летний Долматов Михаил Кузьмич пропал 5 января. Пенсионер вышел из дома на улице Меркулова и больше его никто не видел.

Приметы Долматова: рост 170 см., телосложение худощавое.

Был одет: черная болоньевая куртка, черные брюки, ботинки и серая полицейская шапка-ушанка.

Волонтеры предупреждают, что пожилой человек может быть дезориентирован и нуждаться в помощи.

Просьба ко всем, кто видел Михаила Кузьмича после исчезновения, знает где он находится или обладает любой ценной для поиска информацией, сообщить об этом по телефонам: 02 – полиция; 8 (4742) 37-88-77, 8 (905) 681-05-18 – волонтеры. Или написать на электронный адрес: ppdlip@mail.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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