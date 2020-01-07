В Липецке пропал пожилой мужчина, который может нуждаться в помощи
В Липецке родственники, волонтеры и полицию ищут пропавшего без вести пожилого человека. Как сообщает липецкий «Поиск пропавших детей», 82-летний Долматов Михаил Кузьмич пропал 5 января. Пенсионер вышел из дома на улице Меркулова и больше его никто не видел.
Приметы Долматова: рост 170 см., телосложение худощавое.
Был одет: черная болоньевая куртка, черные брюки, ботинки и серая полицейская шапка-ушанка.
Волонтеры предупреждают, что пожилой человек может быть дезориентирован и нуждаться в помощи.
Просьба ко всем, кто видел Михаила Кузьмича после исчезновения, знает где он находится или обладает любой ценной для поиска информацией, сообщить об этом по телефонам: 02 – полиция; 8 (4742) 37-88-77, 8 (905) 681-05-18 – волонтеры. Или написать на электронный адрес: ppdlip@mail.ru
ИСТОЧНИК KP.RU