В Липецке из-за промышленных кондиционеров магазина едва не сгорела машина
Серьезного пожара удалось избежать минувшей ночью с 7 на 8 января на улице Московской в Липецке. Там в доме №103 загорелись принадлежащие магазину промышленные кондиционеры с торца здания.
Пожар потушили очевидцыФото: Предоставлено
По словам очевидцев, до пожара на месте работал некий сотрудник организации по обслуживанию промышленных кондиционеров. Свидетели полагают, что в процессе техобслуживания техники что-то пошло не так из-за чего из кондиционеров начал валить дым. После задымления появилось пламя.
Огонь едва не перекинулся на припаркованный рядом пикап «Мицуюиси». Благо ЧП вовремя заметили местные и пришли на помощь с огнетушителями. Совместными усилиями очевидцам удалось потушить пожар самостоятельно. Никто не пострадал.
ИСТОЧНИК KP.RU