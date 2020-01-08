В Липецке из-за промышленных кондиционеров магазина едва не сгорела машина

8 Янв. 2020 2020-01-08T18:40:58+03:00

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Серьезного пожара удалось избежать минувшей ночью с 7 на 8 января на улице Московской в Липецке. Там в доме №103 загорелись принадлежащие магазину промышленные кондиционеры с торца здания.

Пожар потушили очевидцыФото: Предоставлено

По словам очевидцев, до пожара на месте работал некий сотрудник организации по обслуживанию промышленных кондиционеров. Свидетели полагают, что в процессе техобслуживания техники что-то пошло не так из-за чего из кондиционеров начал валить дым. После задымления появилось пламя.

Огонь едва не перекинулся на припаркованный рядом пикап «Мицуюиси». Благо ЧП вовремя заметили местные и пришли на помощь с огнетушителями. Совместными усилиями очевидцам удалось потушить пожар самостоятельно. Никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU