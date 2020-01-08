2020-01-08T19:20:42+03:00
Происшествия

В центре Липецка сожгли фейерверком инсталляцию медведя

Огненные искры посыпались на площадь и конструкция загорелась [видео]
Лия МУРАДЬЯН
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Новогодняя конструкция сгорела вечером в Рождество, 7 января, на улице Космонавтов в Липецке. Там на площади у областного центра культуры загорелась новогодняя конструкция «Белый медведь».

По словам очевидцев, в тот момент на площади гуляла компания из нескольких мужчин в возрасте около 40 лет. Отдыхающие решили запустить фейерверки в честь праздника, но один из салютов вышел неудачным. Петарда взорвалась не так высоко над землей, как должна была и по площади разлетелись огненные искры.

Сожгли медведя у ДК .vk.com/myregion48

Раскаленные частички пиротехнической смеси летели в припаркованные рядом машины и в новогоднюю елку. В это время у елки на площади и у медведя фотографировались люди с детьми. Чудом никого не задело.

Основная часть упала на разноцветную инстилляцию медведя и тот загорелся. Конструкцию пытались потушить автомобильными огнетушителями, не получилось. Но очевидцы смогли оттащить горящего медведя от елки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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