2020-01-09T10:15:20+03:00
Происшествия

В ДТП с фурой под Липецком пострадали 5 человек включая детей

За три дня на дорогах области травмы получили
Лия МУРАДЬЯН
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5 человек пострадали в ДТП с грузовиком под Липецком5 человек пострадали в ДТП с грузовиком под ЛипецкомФото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.
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По данным ГИБДД, за три дня на дорогах Липецкой области произошло 6 аварий, в которых пострадали 10 человек и один погиб.

Смертельное ДТП случилось чечером 7 января в Лебедянском районе. Там на трассе Липецк-Данков не справился с управлением 18-летний парень на «Форде». Машина вылетела в кювет и перевернулась. К несчастью, водитель погиб на месте, его 17-летняя пассажирка попала в больницу. Как сообщают автоинспекторы, оба не были пристегнуты ремнями.

Крупная авария произошла 8 января на трассе «Дон» в Елецком районе. Там около 15.00 столкнулись грузовик «Вольво» и легковой «Хендай». В ДТП пострадали 5 человек: 28-летний водитель и 4 чего пассажира, включая двоих мальчиков 10 и 7 лет. Всех увезли в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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