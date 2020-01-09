Двухмесячная девочка погибла в Липецкой области в новогоднюю ночь

9 Янв. 2020 2020-01-09T12:41:41+03:00

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Ужасная трагедия с грудным ребенком случилась в новогоднюю ночь в Липецкой области. Все произошло в Хлевенском районе, где днем 1 января родители привезли в больницу тело двухмесячной девочки. Врачи ничем уже не могли помочь малышке и убитым горем родителям, только констатировали смерть.

О случившемся сообщили в следственные органы, где началась проверка. Как сообщили в пресс-службе СКР региона, предварительно в новогоднюю ночь отец ребенка положил дочь рядом с собой и уснул. Утром, когда родители проснулись, девочка уже не дышала. Точную причину смерти ребенка выяснят в ходе экспертизы.

Возбудят ли уголовное дело и по какой статье, станет известно по результатам проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU