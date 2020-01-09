В Липецке мошенники от имени прокуратуры вымогают дорогой алкоголь и деньги
Перед новогодними праздниками руководителям различных организаций и образовательных учреждений в Липецкой области начали поступать звонки якобы от руководства прокуратуры региона.
Звонившие представлялись должностными лицами, требовали дорогой алкоголь и деньги, и намекали не неприятности в случае отказа передать «взятку». Естественно настоящие сотрудники ведомства не имеют к этим звонкам никакого отношения.
Прокуратура просит граждан не поддавать на уловки мошенников и проявлять разумную предосторожность. О подобных фактах просят сразу сообщать по телефону доверия прокуратуры 27-34-27 или дежурному прокурору – 27-34-59.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, по каждому факту проведут тщательную проверку, после которой примут самые жесткие меры вплоть до уголовных дел.
ИСТОЧНИК KP.RU