В Липецке мошенники от имени прокуратуры вымогают дорогой алкоголь и деньги

9 Янв. 2020 2020-01-09T13:06:10+03:00

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Перед новогодними праздниками руководителям различных организаций и образовательных учреждений в Липецкой области начали поступать звонки якобы от руководства прокуратуры региона.

Звонившие представлялись должностными лицами, требовали дорогой алкоголь и деньги, и намекали не неприятности в случае отказа передать «взятку». Естественно настоящие сотрудники ведомства не имеют к этим звонкам никакого отношения.

Прокуратура просит граждан не поддавать на уловки мошенников и проявлять разумную предосторожность. О подобных фактах просят сразу сообщать по телефону доверия прокуратуры 27-34-27 или дежурному прокурору – 27-34-59.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, по каждому факту проведут тщательную проверку, после которой примут самые жесткие меры вплоть до уголовных дел.

ИСТОЧНИК KP.RU