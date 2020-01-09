9 Янв. 2020 2020-01-09T13:57:49+03:00

В новогодние праздники липчане более тысячи раз обратились к газовикам Фото: Юлия КЛЮЕВА

Диспетчеры в Липецке и области приняли 186 аварийных заявок, откликнулись на 909 ремонтных обращений

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В первую неделю 2020 года в Липецкой области не выявлено ЧП, связанных с использованием газа в быту. Во время новогодних праздников за работой газовых объектов следили специалисты АО "Газпром газораспределение Липецк". Они также обеспечивали надежное газоснабжение потребителей региона.

Как сообщили в пресс-службе компании, в период новогодних каникул инцидентов и несчастных случаев, связанных с использованием газа в быту, в Липецкой области не зафиксировали. Диспетчеры службы газораспределительной организации приняли 186 аварийных заявок, откликнулись на 909 ремонтных обращений.

Кроме того, в праздники специалисты "Газпром газораспределение" обошли жилища липчан. Они проверили 2 671 техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU