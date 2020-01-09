МЧС предупреждает – в ближайшие часы в Липецкой области ожидается гололед

9 Янв. 2020 2020-01-09T14:29:45+03:00

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МЧС предупреждает липчан о гололеде, который ожидается в этот четверг, 9 января, днем. Дороги обледенеют из-за перепада температур в ближайшие 1-3 часа. Пешеходам советуют передвигаться по скользким медленно и стараться идти по песку, которым засыпают улицы. Дорогу в этот период нужно переходить с особой осторожностью – только на переходе и только убедившись, что автомобили успевают остановиться.

Водителей также просят быть предельно осторожными и внимательными, неопытным водителям советуют вообще воздержаться от поездок.

В ближайшие дни температура воздуха в Липецке также будет меняться от плюса к морозам, а в выходные обещают сильный снегопад. Столбик термометра при этом не опустится ниже -3 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU