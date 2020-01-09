2020-01-09T14:58:16+03:00
Общество

Из Шамоновской мельницы в Липецке сделают апарт-отель

Объект культурного наследия преобразится
Юлия КЛЮЕВА
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Здание бывшей Шамоновской мельницы в Липецке получит новую жизнь. Собственник решил сохранить объект культурного наследия. Здание адаптируют под апарт-отель с творческим пространством. Об этом сообщили на странице "Шамоновская мельница" в facebook.

Проектная группа по сохранению здания Шамоновской мельницы в областном центре уже приступает к противоаварийным мероприятиям. Лишь спустя год специалисты получили разрешительную документацию на соответствующие работы. До этого они не могли начать преобразовывать объект из-за бумажной волокиты.

Специалистам предстоит локализовать разрушения несущих конструкций, повысить общую устойчивость объекта. Затем здание присоединят к инженерным сетям - рабочие протянут электропрводку, водопровод, теплосети и канализацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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