Из Шамоновской мельницы в Липецке сделают апарт-отель
Здание бывшей Шамоновской мельницы в Липецке получит новую жизнь. Собственник решил сохранить объект культурного наследия. Здание адаптируют под апарт-отель с творческим пространством. Об этом сообщили на странице "Шамоновская мельница" в facebook.
Проектная группа по сохранению здания Шамоновской мельницы в областном центре уже приступает к противоаварийным мероприятиям. Лишь спустя год специалисты получили разрешительную документацию на соответствующие работы. До этого они не могли начать преобразовывать объект из-за бумажной волокиты.
Специалистам предстоит локализовать разрушения несущих конструкций, повысить общую устойчивость объекта. Затем здание присоединят к инженерным сетям - рабочие протянут электропрводку, водопровод, теплосети и канализацию.
ИСТОЧНИК KP.RU