2020-01-09T15:39:37+03:00
Происшествия

Годовалая малышка обварилась кипятком в поезде на вокзале Липецка

Ребенка хотели положить в больницу, но мама отказалась
Лия МУРАДЬЯН
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Инцидент с ребенком произошел в новогодние праздники на железнодорожном вокзале Липецка. К спасателям в городское управление по делам ГО и ЧС поступил сигнал от фельдшера железнодорожного вокзала. Медики сообщили, что в следовавшем через Липецк междугороднем поезде получил травму 1.5-годовалый ребенок.

На место сразу направили бригаду скорой помощи. Как сообщили в пресс-службе ГО и ЧС, во время следования маленькая девочка получила в поезде термические ожоги. малышку вместе с мамой незамедлительно увезли в областную детскую больницу Липецка.

Там врачи оказали ребенку всю необходимую помощь и собирались положить в больницу. Но мама малышки отказалась от госпитализации, она решила не задерживаться в Липецке и продолжить поездку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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