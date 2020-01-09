Годовалая малышка обварилась кипятком в поезде на вокзале Липецка

9 Янв. 2020 2020-01-09T15:39:37+03:00

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Инцидент с ребенком произошел в новогодние праздники на железнодорожном вокзале Липецка. К спасателям в городское управление по делам ГО и ЧС поступил сигнал от фельдшера железнодорожного вокзала. Медики сообщили, что в следовавшем через Липецк междугороднем поезде получил травму 1.5-годовалый ребенок.

На место сразу направили бригаду скорой помощи. Как сообщили в пресс-службе ГО и ЧС, во время следования маленькая девочка получила в поезде термические ожоги. малышку вместе с мамой незамедлительно увезли в областную детскую больницу Липецка.

Там врачи оказали ребенку всю необходимую помощь и собирались положить в больницу. Но мама малышки отказалась от госпитализации, она решила не задерживаться в Липецке и продолжить поездку.

ИСТОЧНИК KP.RU