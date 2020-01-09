2020-01-09T16:53:00+03:00
Происшествия

В новогодние праздники в Липецке произошло 20 пожаров

В целом каникулы прошли для спасателей спокойно
Лия МУРАДЬЯН
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Спасатели отмечают, что новогодние каникулы прошли в Липецке относительно спокойно. За 8 дней в городе было 20 пожаров и 67 ДТП. Как сообщили в пресс-службе городского управления по делам ГО и ЧС, горели в основном бесхозные строения, садовые домики и мусор. Жилые помещения горели два раза, в одном из домов пострадал от угарного газа 65-летняя женщина. В начале прошлого года было 5 пожаров в домах и двое пострадавших.

Ситуация на дорогах была такая же, как и в прошлом году. За 8 дней в Липецке зарегистрировали 67 ДТП, в 9 из них пострадали люди, включая двух пешеходов, которых сбили на Зегеля и Передельческой. В больниу из-за аварий попали 6 человек.

Происшествий с пиротехникой на массовых гуляньях не было. На телефон службы спасения поступило 3800 звонков – это на 1000 меньше, чем в прошлом году. Больше всего звонков было 1 января. В основном, 703 раза, люди вызвали «скорую» и полицию – 301 звонок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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