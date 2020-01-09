Сиротам под Липецком купили квартиры в заплесневелом здании сельсовета

9 Янв. 2020 2020-01-09T17:38:42+03:00

Изменить размер текста: A A

Отношение чиновников к воспитанникам детского дома под Липецком обернулось уголовным делом. Инцидент произошел в Деревне Екатериновка Долгоруковского района, где сиротам выделили квартиры в гниющем здании бывшего сельсовета. Стены помещений покрыты черной плесенью, отсутствует вентиляция.

Непригодное жилье для детей-сирота в Липецкой области.Уголовное дело возбудили по статье "Халатность"

Въехать в такое жилье выпускники детдома не смогли. Скандал разгорелся еще в 2018 году, в конце 2019 года об этом вышел сюжет в федеральных СМИ, после чего началась доследственная проверка, которая обернулась уголовным дело.

Люди так и не смогли в них въехатьФото: СУ СК РФ по Липецкой области

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, дело возбудили по части 1 статьи 293 УК – халатность. По версии следствия, квартиры купили администрация Долгоруковского района и областное управление ЖКХ в 2015 году. Помещения до сих пор пустуют.

Сейчас следователи ищут всех, кому достались указанные квартиры, чтобы признать их потерпевшими. Также предстоит выяснить, сколько чиновники потратили на покупку этих помещений и какова их стоимость на самом деле.

ИСТОЧНИК KP.RU