9 Янв. 2020 2020-01-09T17:45:45+03:00

В пятницу в домах Липецка отключат воду, а в Сселках - свет Фото: Юлия КЛЮЕВА

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В ближайшие дни в некоторых домах Липецка отключат электроэнергию и холодную воду. Как сообщили в пресс-службе АО "ЛГЭК", с 10 по 15 января свет будут отключать в Сселках. С 9 утра до 5 часов вечера без электричества останутся жители улиц Набережная и Ленина.

В пятницу, 10 января, с 10 утра до 8 часов вечера холодную воду отключат в доме №29 по улице Интернациональная. А с 10 утра до часа дня краны пересохнут в доме №1В по улице Папина областного центра.

Причины отключений - ремонтные работы на инженерных сетях. Советуем липчанам заранее запастись питьевой водой. Подвоз воды осуществляется по заявкам жителей. Более подробную информацию об отключениях можно узнать в диспетчерской по телефонам 175 и 236-175.

ИСТОЧНИК KP.RU