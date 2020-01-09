2020-01-09T18:26:04+03:00
Общество

Под Липецком за незаконную рубку сосен оштрафовали 2 человек

Лесные инспекторы и полицейские провели 1 120 рейдов по лесам
Юлия КЛЮЕВА
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Под Липецком за незаконную рубку сосен оштрафовали 2 человекПод Липецком за незаконную рубку сосен оштрафовали 2 человекФото: Юлия КЛЮЕВА
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В декабре инспекторы ОКУ "Лесничества" совместно с сотрудниками полиции круглосуточно патрулировали леса Липецкой области. Подобные рейды постоянно проводятся в предновогодний период - на основании приказа регионального Управления лесного хозяйства и областного УМВД.

Как сообщили в пресс-службе регионального Управления лесного хозяйства, ежегодно в декабре наблюдается рост нарушений, связанных с незаконной рубкой хвойных молодняков. Такие действия наносят серьезный ущерб лесам.

Перед Новым годом лесные инспекторы и полицейские провели 1 120 рейдов, в ходе которых выявили 2 случая незаконной рубки сосен. Сумма ущерба - 9,5 тыс. рублей. Были возбуждено административные дела по ч.1 ст.8.28 КоАП РФ "Незаконная рубка, повреждение лесных насаждений или самовольное выкапывание в лесах деревьев, кустарников, лиан". Липчан оштрафовали на общую сумму 6 тыс. рублей.

Кстати, в прошлом году за незаконную рубку новогодних деревьев наказали 13 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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