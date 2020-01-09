9 Янв. 2020 2020-01-09T18:35:49+03:00

В пятницу в Липецке до +2 градусов, на дорогах гололедица Фото: Юлия КЛЮЕВА

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В пятницу, 10 января, в Липецкой области ожидается облачная с прояснениями погода. По данным Росгидрометцентра, ночью местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Температура воздуха составит от 1 до 6 градусов мороза.

В светлое время суток в регионе от -3 до +2 градусов, преимущественно без осадков. Ветер западный 5-10 м/с. Атмосферное давление будет постепенно расти и составит 755 мм рт.ст.

В субботу, 11 января, в Липецке ожидается сильный снегопад. По данным синоптиков, выпадет до 9,2 мм осадков. Ночью столбик термометра опустится до 2 градусов ниже ноля. Днем в областном центре около 0 градусов. Ветер южный 6-8 м/с. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет падать и составит 743 мм рт.ст.

ИСТОЧНИК KP.RU