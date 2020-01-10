2020-01-10T09:21:23+03:00
Происшествия

Под Липецком столкнулись "Волга" и "ЗАЗ": пострадала женщина

Авария произошла в Добровском районе
Юлия КЛЮЕВА
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Под Липецком столкнулись "Волга" и "ЗАЗ": пострадала женщинаПод Липецком столкнулись "Волга" и "ЗАЗ": пострадала женщинаФото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.
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За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 767 нарушений правил дорожного движения. По данным пресс-службы регионального УГИБДД, 3 водителей сели за руль в нетрезвом состоянии. За это их привлекли к административной ответственности. Еще 34 человека не стали пристегиваться во время движения, за что получили штраф. 412 раз водители превысили скорость на дороге. Произошло 29 аварий, в которых никто из людей не пострадал. Кроме того, зафиксировано 8 нарушений правил парковки.

В минувший четверг, 9 января, ДТП случилось в Добровском районе. В селе Путятино на улице Костикова столкнулись "Вольга" и "ЗАЗ". Пострадала 41-летняя женщина за рулем "ЗАЗа". Она получила травмы. Медики осмотрели ее, оказали необходимую помощь и отпустили. Предварительная причина аварии - несоответствие скорости конкретным условиям движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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