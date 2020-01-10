В Липецке неработающий мужчина угнал "Ладу"

10 Янв. 2020 2020-01-10T09:46:50+03:00

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В прошедшую среду, 8 января, в Липецке на улице Титова неизвестные обокрали сетевой магазин. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, личность предполагаемых преступников установлена. Правоохранители задержали подозреваемых - неработающих липчанок 26 и 38 лет.

1 января из гаража у дома по улице Кузьминской областного центра угнали "Ладу-111830". Владелец авто - 38-летняя женщина, сообщила об этом в полицию. Сотрудники органов задержали предполагаемого угонщика. Им оказался неработающий 39-летний липчанин.

Полицейские раскрыли несколько преступлений, совершенных в прошлом году. Так, 24 декабря злодей украл из магазина по улице Советской мужские кроссовки. На преступление пошел 34-летний горожанин. А 14 ноября в Ельце неизвестный пробрался в сарай, взломав навесной замок, и вынес оттуда сварочный инвертор. Подозреваемый задержан - неработающий ранее судимый 25-летний ельчанин. Он также подозревается в краже мобильного.

ИСТОЧНИК KP.RU