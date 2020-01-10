2020-01-10T09:46:50+03:00
Происшествия

В Липецке неработающий мужчина угнал "Ладу"

Владелица машины написала заявление в полицию
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В прошедшую среду, 8 января, в Липецке на улице Титова неизвестные обокрали сетевой магазин. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, личность предполагаемых преступников установлена. Правоохранители задержали подозреваемых - неработающих липчанок 26 и 38 лет.

1 января из гаража у дома по улице Кузьминской областного центра угнали "Ладу-111830". Владелец авто - 38-летняя женщина, сообщила об этом в полицию. Сотрудники органов задержали предполагаемого угонщика. Им оказался неработающий 39-летний липчанин.

Полицейские раскрыли несколько преступлений, совершенных в прошлом году. Так, 24 декабря злодей украл из магазина по улице Советской мужские кроссовки. На преступление пошел 34-летний горожанин. А 14 ноября в Ельце неизвестный пробрался в сарай, взломав навесной замок, и вынес оттуда сварочный инвертор. Подозреваемый задержан - неработающий ранее судимый 25-летний ельчанин. Он также подозревается в краже мобильного.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Липецке отменяют ночной рейс автобуса №8
В Липецке разбойник с пистолетом избил прохожего и заставил снять деньги с карты
Игорь Артамонов: «Главная цель – сделать Липецкую область регионом, где хочется жить и работать»
В Липецке девушка выпала из окна больницы и скончалась
В Липецке в новогодние каникулы не могли убрать мусор из-за припаркованных машин
В новогодние праздники спасатели освобождали из квартиного "плена" 90-летних старушек
Игорь Артамонов: «Мы будем оказывать особую поддержку для решения проблем онкологии»
Дети-сироты получили в 2019 году больше квартир, чем в предыдущем
Под Липецком неизвестные сожгли новый мусорный контейнер
В Липецке неработающий мужчина угнал "Ладу"
Под Липецком столкнулись "Волга" и "ЗАЗ": пострадала женщина
В пятницу в Липецке до +2 градусов, на дорогах гололедица
Под Липецком за незаконную рубку сосен оштрафовали 2 человек
В пятницу в домах Липецка отключат воду, а в Сселках - свет
Сиротам под Липецком купили квартиры в заплесневелом здании сельсовета
В новых районах Липецка на федеральные деньги построят школу
В новогодние праздники в Липецке произошло 20 пожаров
Годовалая малышка обварилась кипятком в поезде на вокзале Липецка
Вечером 30 спецмашин выйдут на борьбу со снегом в Липецке
Из Шамоновской мельницы в Липецке сделают апарт-отель
МЧС предупреждает – в ближайшие часы в Липецкой области ожидается гололед
В новогодние праздники липчане более тысячи раз обратились к газовикам
В Липецке мошенники от имени прокуратуры вымогают дорогой алкоголь и деньги
Двухмесячная девочка погибла в Липецкой области в новогоднюю ночь
На прошлой неделе 9 человек заболели гриппом в Липецке