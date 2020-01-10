В новогодние праздники спасатели освобождали из квартиного "плена" 90-летних старушек

10 Янв. 2020 2020-01-10T11:04:13+03:00

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В новогодние каникулы, с 31 декабря по 8 января, спасатели управления ГО и ЧС Липецка 37 раз выезжали по обращениям. Как сообщили в пресс-службе управления, для сотрудников это обычная недельная норма. Наибольшее количество выездов пришлось на праздничную ночь - с 31 декабря на 1 января.

Липчане 20 раз обращались к спасателям с просьбами о вскрытии дверей. Часто пленниками квартир оказывались нуждающиеся в помощи больные и жилые люди. Так, несколько раз спасателям пришлось освобождать от "плена" 90-летних бабушек. Старушки падали на пол и не могли самостоятельно подняться. Дважды запертыми в квартирах оказывались дети.

Случались и курьезные случаи. Так, днем 31 декабря липчане никак не могли дозвониться до родственницы. Они запаниковали и вызвали спасателей. Те вскрыли дверь в одну из квартир на улице Гагарина. Оказалось, что пропавшая липчанка просто крепко спала.

ИСТОЧНИК KP.RU