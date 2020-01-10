2020-01-10T11:36:43+03:00
Общество

В Липецке в новогодние каникулы не могли убрать мусор из-за припаркованных машин

За воспрепятствование доступа спецтехники к контейнерным площадкам, возможно, будут штрафовать
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке в новогодние каникулы не могли вывезти мусор из-за припаркованных машинВ Липецке в новогодние каникулы не могли вывезти мусор из-за припаркованных машинФото: Управление экологии и природных ресурсов Липецкой области
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В Липецке автовладельцев просят не ставить свои машины возле контейнерных площадок. Из-за припаркованных автомобилей спецтехника не может подъехать к бакам. По этой причине 3 января в ЖК "Виктория" не вывезли мусор. Как сообщили в пресс-службе регионального управления экологии и природных ресурсов, техника несколько раз в течение дня подъезжала к площадке, однако владельцы машин не освободили подъездные пути. Контейнеры остались полными.

Начальник управления Галина Рощупкина просит липчан уважительно относиться к работе региональных операторов и не блокировать подъездные пути к мусорным площадкам. Кстати, чаще всего спецтехника не может подъехать к контейнерам в новых микрорайонах - "Университетский", "Европейский", Елецкий". В связи с этим стал актуальным вопрос об установлении административной ответственности за воспрепятствование доступа спецтехники к мусорным площадкам. Чиновники уже обсуждают данную идею.

ИСТОЧНИК KP.RU

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