В Липецке девушка выпала из окна больницы и скончалась

10 Янв. 2020 2020-01-10T11:50:17+03:00

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Трагический несчастный случай произошел в минувший четверг вечером, 9 января, в Липецкой городской больнице скорой медицинской помощи. Там из окна отделения выпала 29-летняя девушка.

К несчастью, в результате падения пациентка через некоторое время скончалась. Что именно там произошло, теперь выясняют руководство больницы и следственный комитет. Как пояснила «КП-Липецк» старший помощник руководителя СУ СКР по Липецкой области Юлия Кузнецова, в настоящее время по данному факту проходит проверка.

Следствию предстоит выяснить все причины и обстоятельства произошедшего и установить, как именно выпала девушка, и было ли это случайностью. Сотрудники СК опрашивают персонал больницы и проводят экспертизы. Внутренняя проверка также проходит и в больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU