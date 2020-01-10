В Липецке разбойник с пистолетом избил прохожего и заставил снять деньги с карты

10 Янв. 2020 2020-01-10T12:08:57+03:00

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В Липецке поймали опасного уличного грабителя, который напал на прохожего с оружием. Заявление в полицию поступило 5 января от 26-летнего парня. Липчанин рассказал, что ночью к нему на улице подошел незнакомец и достал пистолет.

Угрожая оружием, разбойник избил жертву и заставил пройти к ближайшему банкомату. Там парень под дулом пистолета был вынужден снять с карты все имеющиеся на счету деньги – 6000 рублей и отдать налетчику. Забрав наличные, преступник сбежал.

Нападавшего вычислили и задержали сотрудники уголовного розыска. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области, подозреваемым оказался 28-летний житель Липецка. Известно, что у налетчика уже есть судимости. Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 162 УК – разбой с применением оружия. Мужчина находится под стражей, ему грозит до 10 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU