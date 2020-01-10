В Липецке отменяют ночной рейс автобуса №8
В Липецке вносят изменения в расписание городского автобусного маршрута №8, который курсирует от Университетского микрорайона до НЛМК. Как сообщили в городском департаменте транспорта, на маршруте отменяется последний ночной рейс.
Отметим, что сейчас последний автобус №8 отходит от остановки «Микрорайон Университетский» в 23.47 и везет пассажиров до «Нового заводоуправления». По данным пресс-службы администрации города, пассажиропоток на маршруте в это время очень низкий, поэтому рейс решили отменить.
Изменения в расписании вносят с понедельник а, 13 января. Более подробно о расписании городского транспорта, точно время прибытия на каждую остановку и маршруты можно узнать на официальном сайте департамента или транспортной компании.
ИСТОЧНИК KP.RU