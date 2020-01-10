2020-01-10T13:30:23+03:00
Общество

В Липецке отменяют ночной рейс автобуса №8

Ночной автобус от Университетского до НЛМК перестанет ходить с понедельника
Лия МУРАДЬЯН
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На маршруте сокращают количество рейсовНа маршруте сокращают количество рейсовФото: Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке вносят изменения в расписание городского автобусного маршрута №8, который курсирует от Университетского микрорайона до НЛМК. Как сообщили в городском департаменте транспорта, на маршруте отменяется последний ночной рейс.

Отметим, что сейчас последний автобус №8 отходит от остановки «Микрорайон Университетский» в 23.47 и везет пассажиров до «Нового заводоуправления». По данным пресс-службы администрации города, пассажиропоток на маршруте в это время очень низкий, поэтому рейс решили отменить.

Изменения в расписании вносят с понедельник а, 13 января. Более подробно о расписании городского транспорта, точно время прибытия на каждую остановку и маршруты можно узнать на официальном сайте департамента или транспортной компании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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