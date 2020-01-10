В соревнованиях по кроссфиту с огневой полосой в Липецке участвовали 50 спасателей
В Липецке на базе пожарно-спасательной части прошли зрелищные соревнования по кроссфиту – пожарно-спасательному силовому многоборью. В них участвовали 10 команд по 5 человек в каждой команде.
Все участники – сотрудники государственной противопожарной службы, имеют квалификацию «газодымозащитник».
В ходе состязаний участники поднимались по штурмовой лестнице в окно 3 этажа учебной башни, поднимали на 3 этаж смотанный рукав, передвигали покрышку на 10 метров с помощью кувалды – «пробивка».
Также спасатели рывками поднимали 24-килограммовые гири, преодолевали огневую полосу и выполняли другие экстремальные задания.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, по итогу соревнований лучшей стала команда №1 СПСЧ, второе место завоевали также представители СПСЧ – команда №2, а третье место заняла команда 6 пожарно-спасательной части.
Победителей определяли по скорости и количеству штрафных секунд.
ИСТОЧНИК KP.RU