2020-01-10T15:27:36+03:00
Общество

В соревнованиях по кроссфиту с огневой полосой в Липецке участвовали 50 спасателей

Лучшее время показала команда спасателей №1 СПСЧ [фото]
Лия МУРАДЬЯН
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Соревнования по кроссфиту среди пожарных и спасателейСоревнования по кроссфиту среди пожарных и спасателейФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.
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В Липецке на базе пожарно-спасательной части прошли зрелищные соревнования по кроссфиту – пожарно-спасательному силовому многоборью. В них участвовали 10 команд по 5 человек в каждой команде.

Соревнования по кроссфиту среди пожарных и спасателей Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Соревнования по кроссфиту среди пожарных и спасателейФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Все участники – сотрудники государственной противопожарной службы, имеют квалификацию «газодымозащитник».

Соревнования по кроссфиту среди пожарных и спасателей Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Соревнования по кроссфиту среди пожарных и спасателейФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В ходе состязаний участники поднимались по штурмовой лестнице в окно 3 этажа учебной башни, поднимали на 3 этаж смотанный рукав, передвигали покрышку на 10 метров с помощью кувалды – «пробивка».

Также спасатели рывками поднимали 24-килограммовые гири, преодолевали огневую полосу и выполняли другие экстремальные задания.

Соревнования по кроссфиту среди пожарных и спасателей Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Соревнования по кроссфиту среди пожарных и спасателейФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, по итогу соревнований лучшей стала команда №1 СПСЧ, второе место завоевали также представители СПСЧ – команда №2, а третье место заняла команда 6 пожарно-спасательной части.

Соревнования по кроссфиту среди пожарных и спасателей Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Соревнования по кроссфиту среди пожарных и спасателейФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Победителей определяли по скорости и количеству штрафных секунд.

Соревнования по кроссфиту среди пожарных и спасателей Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Соревнования по кроссфиту среди пожарных и спасателейФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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