2020-01-10T15:16:24+03:00
Происшествия

Бизнесмена в Липецке отправили убирать улицы за долги по зарплате перед работником

Директор не стал платить даже после решения суда
Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке под уголовную статью попал директор некоего ООО, который больше полугода не выплачивал работнику зарплату. Человеку не платили с сентября 2017 года по март 2018. В итоге образовалась задолженность в 207 557 рублей. При этом,

по данным прокуратуры, у компании были деньги, но руководитель решил их потратить на свои нужды, сняв в тот же период со счета 1 723 000 рублей.

Сотрудник подал в суд и выиграл дело в августе 2018 года. Но даже решение суда никак не повлияло на бизнесмена ¬– он так и не отдал подчиненному заработанные деньги. По факту возбудили два уголовных дела – невыплата зарплаты и злостное неисполнение решения суда, 145.1 и 315 УК.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, подсудимый так и не признал вину. Но обвинитель собрал достаточно доказательств. В итоге директора организации приговорили к штрафу в 200 000 рублей и 360 часам обязательных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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