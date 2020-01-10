В Липецке сын-уголовник избил мать табуреткой

10 Янв. 2020 2020-01-10T15:41:40+03:00

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В Липецке женщина стала жертвой сына-уголовника. 25-летний парень обвиняется по части 2 статьи 115 УК – умышленное причинение легкого вреда здоровью. Согласно материалам дела, молодой человек жил с мамой, злоупотреблял алкоголем и вел себя агрессивно. На этой почве в один из вечеров родственники поссорились.

Попытки вразумить парня обернулись для матери побоями. Во время конфликта пьяный сын схватил кухонную табуретку и ударил маму по голове. Женщина попала с травмой в больницу. К счастью, обошлось без тяжелых последствий. Эксперты оценили вред здоровью, как легкий.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области, расследование завершилось и дело передали в суд. Обвиняемому грозит максимум до двух лет тюрьмы, минимум – до 360 часов обязательных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU