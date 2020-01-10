По Липецку поползли слухи об отставке спикера горсовета
В эту пятницу, 10 января, в соцсетях поползли слухи, что спикер Липецкого городского совета депутатов Игорь Тиньков собирается уйти в отставку. В телеграмм-каналах появилась информация, что председатель горсовета напишет заявление по собственному желанию. Кстати, в горсовете эту информацию опровергли.
- Игорь Тиньков находится на своем рабочем месте, - сообщила "КП-Липецк" начальник пресс-службы горсовета Татьяна Сухарева. - Никакого заявления он не писал. Кроме того, отставка председателя горсовета происходит по согласованию с полпредством или внутриполитическим блоком администрации президента.
Напомним, что Игорь Тиньков является спикером Липецкого горсовета с ноября 2011 года. Работает в 2 постоянных комиссиях: по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройству, а также по бюджету и муниципальной собственности.
ИСТОЧНИК KP.RU