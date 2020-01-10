2020-01-10T18:03:53+03:00
Общество

В новом году в Липецке отремонтировали 200 кв.м. дорог

Проезжие части приводят в порядок в рамках аварийного ремонта
Юлия КЛЮЕВА
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С нового года в Липецке отремонтировали 200 кв.м. дорогС нового года в Липецке отремонтировали 200 кв.м. дорогФото: Пресс-служба администрации города Липецка.
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С начала года в рамках аварийного ремонта в Липецке привели в порядок около 200 кв.м. дорог. Ремонт производится литым асфальтобетоном. Температура материала составляет от 200 до 250 градусов. Именно столько необходимо, чтобы выполнить работы без предварительной подготовки в мороз и во время осадков.

По данным пресс-службы мэрии, ремонт начался 4 января. С этого дня по 9 число рабочие залатали ямы на участках проезжих частей Сокольского путепровода, улиц Горького, Хренникова, Водопьянова, Металлургов, Папина - в районе дома №31, проспекта Победы, проезда Строителей.

Аварийный ремонт - необходимая мера. Он устраняет ямы и выбоины на 2-3 месяца, пока не наступит тепло. Затем можно будет начинать более серьезные работы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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