Водитель внедорожника пронесся на красный свет в Липецке
Липчане сняли на видео очередное грубое нарушение правил дорожного движения. На улице Яна Берзина в Липецке водитель на белом внедорожнике пронесся на красный сигнал светофора.
Автохам попал в объектив видеорегистратора в эту пятницу, 10 января. Автор ролика остановился перед сигнальным столбом, как и другие участники движения. В этот момент по встречке ехала белая иномарка. Автомобилист даже не притормозил перед "зеброй", хотя до разрешительного сигнала светофора оставалось много времени. К счастью, пешеходов на проезжей части не оказалось.
Автоинспекторы просят липчан соблюдать ПДД. Помните, что от этого зависит не только ваша жизнь, но и здоровье других участников движения.
Водитель внедорожника пронесся на красный свет в Липецке.
ИСТОЧНИК KP.RU