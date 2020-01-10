2020-01-10T18:24:15+03:00
Общество

Водитель внедорожника пронесся на красный свет в Липецке

Водитель даже не притормозил перед пешеходным переходом [видео]
Юлия КЛЮЕВА
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Водитель внедорожника пронесся на красный свет в ЛипецкеВодитель внедорожника пронесся на красный свет в ЛипецкеФото: принтскрин видео.
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Липчане сняли на видео очередное грубое нарушение правил дорожного движения. На улице Яна Берзина в Липецке водитель на белом внедорожнике пронесся на красный сигнал светофора.

Автохам попал в объектив видеорегистратора в эту пятницу, 10 января. Автор ролика остановился перед сигнальным столбом, как и другие участники движения. В этот момент по встречке ехала белая иномарка. Автомобилист даже не притормозил перед "зеброй", хотя до разрешительного сигнала светофора оставалось много времени. К счастью, пешеходов на проезжей части не оказалось.

Автоинспекторы просят липчан соблюдать ПДД. Помните, что от этого зависит не только ваша жизнь, но и здоровье других участников движения.

Водитель внедорожника пронесся на красный свет в Липецке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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