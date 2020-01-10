2020-01-10T18:44:53+03:00
Происшествия

В Липецке автобус протаранил манипулятор, а тот врезался в фуру

Момент столкновения машин попал в объектив камер [видео]
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
В Липецке автобус протаранил манипулятор, а тот врезался в фуруВ Липецке автобус протаранил манипулятор, а тот врезался в фуруФото: принтскрин видео.
Изменить размер текста:

В эту пятницу, 10 января, в Липецке произошло массовое ДТП. На кольце в районе улиц Стаханова и Свиридова столкнулись сразу 3 машины. Авария оказалась не настолько серьезной, сколько странной. Момент столкновения транспортных средств попал в объектив уличной камеры выдеонаблюдения.

На кольце у обочины стояла фура и манипулятор. Затем на развязку выехал пассажирский автобус. Он притормозил, так как впереди стояла спецтехника, а после водитель надавил на газ и протаранил стоящий манипулятор. Последний врезался в заднюю часть грузовика.

В причинах аварии предстоит разобраться автоинспекторам. Напомним, что в случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112". Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно.

В Липецке автобус протаранил манипулятор, а тот врезался в фуру.vk.com/myregion48

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Липецке автобус протаранил манипулятор, а тот врезался в фуру
Водитель внедорожника пронесся на красный свет в Липецке
В новом году в Липецке отремонтировали 200 кв.м. дорог
Председатель департамента по физкультуре и спорту Липецка покинул свой пост
По Липецку поползли слухи об отставке спикера горсовета
В Липецке сын-уголовник избил мать табуреткой
В соревнованиях по кроссфиту с огневой полосой в Липецке участвовали 50 спасателей
Бизнесмена в Липецке отправили убирать улицы за долги по зарплате перед работником
В Липецке отменяют ночной рейс автобуса №8
В Липецке разбойник с пистолетом избил прохожего и заставил снять деньги с карты
Игорь Артамонов: «Главная цель – сделать Липецкую область регионом, где хочется жить и работать»
В Липецке девушка выпала из окна больницы и скончалась
В Липецке в новогодние каникулы не могли убрать мусор из-за припаркованных машин