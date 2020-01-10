В Липецке автобус протаранил манипулятор, а тот врезался в фуру
В эту пятницу, 10 января, в Липецке произошло массовое ДТП. На кольце в районе улиц Стаханова и Свиридова столкнулись сразу 3 машины. Авария оказалась не настолько серьезной, сколько странной. Момент столкновения транспортных средств попал в объектив уличной камеры выдеонаблюдения.
На кольце у обочины стояла фура и манипулятор. Затем на развязку выехал пассажирский автобус. Он притормозил, так как впереди стояла спецтехника, а после водитель надавил на газ и протаранил стоящий манипулятор. Последний врезался в заднюю часть грузовика.
В причинах аварии предстоит разобраться автоинспекторам. Напомним, что в случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112". Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно.
В Липецке автобус протаранил манипулятор, а тот врезался в фуру.vk.com/myregion48
ИСТОЧНИК KP.RU