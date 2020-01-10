10 Янв. 2020 2020-01-10T18:44:53+03:00

В Липецке автобус протаранил манипулятор, а тот врезался в фуру Фото: принтскрин видео.

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В эту пятницу, 10 января, в Липецке произошло массовое ДТП. На кольце в районе улиц Стаханова и Свиридова столкнулись сразу 3 машины. Авария оказалась не настолько серьезной, сколько странной. Момент столкновения транспортных средств попал в объектив уличной камеры выдеонаблюдения.

На кольце у обочины стояла фура и манипулятор. Затем на развязку выехал пассажирский автобус. Он притормозил, так как впереди стояла спецтехника, а после водитель надавил на газ и протаранил стоящий манипулятор. Последний врезался в заднюю часть грузовика.

В причинах аварии предстоит разобраться автоинспекторам. Напомним, что в случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112". Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно.

В Липецке автобус протаранил манипулятор, а тот врезался в фуру.vk.com/myregion48

ИСТОЧНИК KP.RU