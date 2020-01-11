Липецк накрыл сильнейший снегопад с начала сезона

11 Янв. 2020 2020-01-11T16:43:11+03:00

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В эту субботу, 11 января, Липецк накрыл сильнейший снегопад с начала зимы. Снег идет беспрерывно почти сутки. Настоящая зимняя погода добавила немало хлопот коммунальным службам.

По данным мэрии на борьбу со снегом вышли более 150 дворников и около 70 единиц техники, включая тракторы, снегопогрузчики и грузовики с песком и солью. Большую часть дорог и тротуаров уже обработали песком, смесями и реагентами против гололеда. После 14.00 техника двинулась от центра к окраинам города.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, пока будет идти снег посыпать и и чистить улицы не перестанут. Ближе к ночи на дороги выйдут еще 25 машин. Отдельно на уборку во дворах подняли управляющие компании. Горожан просят не перегораживать автомобилями въезд техники во дворы.

ИСТОЧНИК KP.RU