2020-01-11T16:55:23+03:00
Происшествия

В Липецке снегоуборщик въехал в легковушку

Авария произошла на проспекте 60 лет СССР [видео]
Лия МУРАДЬЯН
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ДТП с участием коммунальной техники случилось в эту субботу, 11 января, на проспекте 60 лет СССр в Липецке. Там на развязке столкнулись «КамАЗ» с отвалом для очистки снега и легковой автомобиль. Момент столкновения сняла уличная камера наблюдения.

ДТП проспект имени 60-летия СССР - Кольцо.

На записи видно, как снегоочиститель проезжает по кольцу, впереди движется иномарка. На съезде с кольца легковушка внезапно останавливается и водитель грузовика не успевает среагировать. В результате «КамАЗ» бьет иномарку сзади. К частью удар оказался не сильный, пострадали только транспортные средства.

Напомним, что из-за сильного снегопада в Липецке с самого утра работают десятки единиц коммунальной техники, они убирают снег и посыпают дороги. К ночи на дороги выведут дополнительную технику и на улицах будут работать около 100 коммунальных машин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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