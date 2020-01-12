Мэр Липецка объяснила, почему снегоуборочная техника ездит с поднятыми ковшами и щетками

12 Янв. 2020 2020-01-12T13:22:47+03:00

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Коммунальщики плохо исполняют свои обязанности: снегоуборочные машины ездят с поднятыми ковшами и щетками. Об этом липчане сообщили главе города Евгении Уваркиной через ее страницу в Instagram. Мэр сразу же отреагировала и объяснила ситуацию:

- Дело в том, что снег не везде убирают сразу, на некоторых участках сначала посыпают - техника проезжает не спеша с поднятыми ковшами. Это делает снег рыхлым и предупреждает образование накатов, а в следствии - гололеда. Уже потом, через несколько часов, эти самые машины опускают ковши и начинают убирать снег, - пояснила Евгения Уваркина.

принтскрин записи в Instagram.

Глава города призвала автомобилистов и пешеходов быть более внимательными, ведь снегопад значительно усложняет ситуацию на дорогах.

Напомним, накануне Липецк накрыл сильнейший снегопад. Такого не было с начала зимы: снег шел непрерывно почти сутки.

ИСТОЧНИК KP.RU