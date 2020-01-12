В Липецке при пожаре частного дома погиб мужчина

12 Янв. 2020 2020-01-12T14:59:43+03:00

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Пожар, обернувшийся смертью, случился вечером 11 января. Как сообщил очевидец в сообществе "ЧП 48 Липецк" около 22.30 субботы загорелся частный дом в районе пересечения улиц Пляжной и Волжской. На место прибыли спасатели, однако в огне погиб мужчина. Хозяину дома было 59 лет.

Ранее мы сообщали, что за время новогодних каникул в Липецке произошло 20 пожаров. Как сообщили в пресс-службе городского управления по делам ГО и ЧС, горели в основном бесхозные строения, садовые домики и мусор. Жилые помещения горели два раза, в одном из домов пострадал от угарного газа 65-летняя женщина. В начале прошлого года было пять пожаров в домах и двое пострадавших.

ИСТОЧНИК KP.RU