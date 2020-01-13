В смертельной аварии в Липецке погиб водитель иномарки
Серьезная авария произошла вечером в минувшее воскресенье, 12 января, на улице Баумана в Липецке. Там рядом с домом №303 около 19.45 произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей «Киа» и «Дэу Нексия». Очевидцы вызвали на место скорую помощь и автоинспекторов.
ДТП на пмк.vk.com/myregion48
По словам свидетелей аварии, водитель серебристой «Дэу Нексии» выехал на встречную полосу на обгон, что и стало причиной ДТП. Как сообщили очевидцы, в результате аварии мужчина не выжил.
Также пострадал водитель другого автомобиля, он пытался уйти от удара на обочину, но «Нексия» начала выворачивать в ту же сторону. Как именно произошла авария на самом деле и кто стал ее виновником, разбирались работавшие на месте сотрудники ГИБДД.
ИСТОЧНИК KP.RU