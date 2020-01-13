2020-01-13T09:22:09+03:00
Происшествия

Под Липецком мошенник продал по запчастям взятую в рассрочку «Оку»

Афериста задержали в Тербунском районе
Лия МУРАДЬЯН
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Мошенник продал чужую машинуМошенник продал чужую машинуФото: Лия МУРАДЬЯН
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В Липецкой области мошенник оставил мужчину без денег и автомобиля. В воскресенье, 12 января, в полицию обратился 35-летний липчанин. Мужчина рассказал, что 15 сентября продал знакомому автомобиль «ВАЗ-11113» «Ока». Условились на сумме в 40 000 рублей, при этом покупатель попросил о рассрочке и автовладелец согласился.

В течение оговоренного времени покупатель должен был выплачивать стоимость автомобиля частями и полностью рассчитаться 27 октября. Но мошенник не стал этого делать. Он просто продал машину на запчасти за 5 000 рублей, ничего не заплатив владельцу.

Афериста нашли и задержали сотрудники уголовного розыска. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области, им оказался 28-летний житель Тербунского района. Известно, что у мошенника уже есть судимости. Расследование занимается «Тербунский» отдел полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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