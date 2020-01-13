2020-01-13T11:26:01+03:00
Происшествия

В Липецкой области с последствиями снегопада справились за три дня 900 единиц техники

За пару дней в регионе выпала половина месячной нормы осадков [фото, видео]
Лия МУРАДЬЯН
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В городе вывезли 3604 кубометра снегаВ городе вывезли 3604 кубометра снегаФото: Пресс-служба администрации Липецкой области.
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По данным администрации Липецкой области, за последние дни в регионе выпала половина месячной нормы осадков. В конце недели на борьбу со снегом вышли около 500 дворников и 900 единиц техники – снегоуборщики, пескоразбрызгиватели, комбинированные машины и тракторы.

В одном только Липецке в воскресенье дороги чистили 124 машины и 150 дворников. В областном центре вывезли 3604 кубометра снега, высыпали на дороги 1297 тонн смеси и 127.5 тонн соли.

Как сообщили в областном управлении строительства, по технологии последствия снегопада должны убирать 7 дней, но в Липецкой области справились за 3 дня. Чиновники утверждают, что сейчас сверхнормативной колеи на дорогах нет, почистили второстепенные дороги, все подъезды к многоквартирным домам и остановки.

В Липецке борются с последствиями снегопада.

ИСТОЧНИК KP.RU

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