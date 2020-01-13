МЧС предупреждает: в Липецке и области будет скользко

13 Янв. 2020 2020-01-13T11:14:33+03:00

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В этот понедельник, 13 января, в Липецке и области снова гололед. Об этом липчан предупреждают спасатели. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, гололед ожидается в ближайшие 1-3 часа и с сохранением в течение дня. На дорогах гололедица.

Напомним, что в таких условиях выходить на улицу нужно в удобной обуви на сплошной подошве, либо устойчивом небольшом каблуке. По улицам, покрытым льдом, передвигаться следует медленно. Лучше избегать обледенелых участков, а идти по песку, который рассыпают на улицах. Наступать необходимо на всю ступню, при этом ноги должны быть слегка расслаблены в коленях. Руки из карманов лучше вынуть, чтобы при падении успеть сгруппироваться.

ИСТОЧНИК KP.RU