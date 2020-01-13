Домашний дебошир под Липецком обматерил и избил участкового

13 Янв. 2020 2020-01-13T13:13:01+03:00

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В Липецкой области будут судить буйного главу семейства. Согласно материалам дела, 30 ноября 45-летнийжитель села Аннино Грязинского района устроил домашний дебош. Пьяный глава семейства запугал супругу и детей, и жена сообщила в полицию. На адрес приехал старший участковый уполномоченный.

Пьяный дебошир встретил полицейского грубой нецензурной бранью, а затем накинулся на майора с кулаками. Он успел ударить участкового кулаком по лицу, но майор оперативно уложил неадекватного лицом в пол и заковал в наручники. Мужчину привезли в отдел и сообщили в следственный комитет.

В итоге буйное поведение обернулось двумя уголовными статьями за оскорбление и применение насилия к представителю власти – 319 и 318 статьи УК. Как сообщили в пресс-службе областного СКР, фигурант во всем раскаялся, уголовное дело передают в суд. Мужчине грозит до 5 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU